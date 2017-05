Atlético : Simeone restera au club la saison prochaine

Diego Simeone a mis fin aux doutes qui planaient concernant son futur après l’élimination de demi-finale de Ligue des Champions face au Real Madrid: “Je suis ici et je serai ici pour la Copa Audi”, a déclaré Cholo durant la conférence de presse qui permettait de présenter le nouveau tournois.

La conférence a réuni trois entraineurs : Simeone, Ancelotti et Jurgen Klopp pour représenter les trois championnats de pays différents lors d’un Facebook Live et exprimer ce que signifiait pour eux de participer à cette nouvelle compétition. L’occasion pour le coach colchonero de clarifier sa situation et de rassurer les supporters de Manzanares. Soulagement.