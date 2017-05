Atletico : Sandro intéresse les colchoneros

Sandro Ramirez, l’ex-joueur du FC Barcelone et l’actuel attaquant de Malaga, pourrait se retrouver la saison prochaine à l’Atletico Madrid. Le club madrilène voudrait recruter le buteur du club andalou selon Estadio Deportivo, mais il existe toujours des problèmes de sanction concernant ces derniers.

Le jeune joueur ne coûterait “que” six millions d’euros pour un rendement de 16 buts et cinq passes décisives à Malaga. Le transfert pourrait avoir lieu, si le TAS compte baisser la sanction de la FIFA et et permettre ainsi aux colchoneros de le compter dans leur effectif cet été.