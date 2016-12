Atlético : Pour Gabi, le meilleur joueur du Real est ..

Lors d’un événement caritatif, le capitaine de l’Atlético Madrid Gabi, s’est exprimé au sujet du derby qui aura lieu samedi prochain à Calderon. En plus de cela, le milieu de terrain colchonero a donné son avis sur le meilleur joueur de leur plus grand rival :

” Avec le retour de Modric ils récupèrent leur meilleur joueur, celui qui leur donne de l’équilibre et les fait jouer. C’est un retour important, on va souffrir et on essayera de le neutraliser “, a déclaré Gabi très confiant.