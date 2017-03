Atlético : Plus de peur que de mal pour Fernando Torres évacué d’urgence à l’hôpital

Le stade de Riazor a retenu son souffle lors des dernières minutes de jeu lors de la rencontre qui opposait l’Atlético Madrid au Deportivo La Corogne.

Fernando Torres s’est retrouvé au sol après avoir reçu un lourd choc à la tête, suite un salto avec Alex Bergantiños. Le coéquipier de l’attaquant colchonero Vrsaliko a tout de suite eu le bon de reflex de tenir la langue de Torres pour qu’il ne l’avale pas.

Les services médicaux sont intervenus très rapidement et l’ont évacué d’urgence afin de le transporter à l’hôpital le plus proche. Giménez et Carrasco qui assistaient à la scène de leur coéquipier inconscient sur la pelouse, étaient en larmes et énormément inquiets.

Selon les dernières informations et le communiqué officiel publié par l’Atlético Madrid dans la soirée, l’attaquant espagnol souffrirait d’un traumatisme crânien qui n’aura pas de conséquences et de lésion interne grave . Fernando Torres a repris conscience, parle à nouveau, mais sera gardé une nuit supplémentaire à l’hôpital en observation.