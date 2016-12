Atlético : Oblak forfait pendant trois mois

Le portier de l’Atlético Madrid Jan Oblak connaît son temps d’indisponibilité. Blessé contre Villarreal lundi dernier sur l’action du second but, le gardien de but slovène a effectué plusieurs radios et IRM pour constater une blessure plus grave que prévue, qui nécessite une opération lors des prochains jours.

Oblak aura un temps de récupération de trois mois et ne sera de retour qu’en février/mars. Ce sera Moya qui continuera de défendre les cages des colchoneros.