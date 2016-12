Atletico : Objectif derby pour Griezmann

La fédération française a libéré Antoine Griezmann, qui souffre d’un hématome au pied gauche, contracté vendredi dernier lors de France – Suède, à une semaine du derby madrilène et réalisera ses tests à Madrid.

Ce coup ne devrait pas le mettre en cause pour disputer l’un des matchs les plus importants de la saison contre le Real Madrid. Dès lundi, l’attaquant de l’Atlético Madrid réalisera des tests supplémentaires pour ainsi diagnostiquer l’évolution de sa blessure et voir si ce dernier sera apte ou non à disputer la rencontre.