Atlético Madrid v Barça (16h15) : Le choc des titans

C’est le dernier match Atletico Madrid – FC Barcelone qui se disputera à Vicente Calderon après 50 ans d’histoire. Les colchoneros joueront dès la saison prochaine dans leur tout nouveau stade, le Wanda Metropolitano qui sera situé à l’Est de Madrid. Une page qui se tourne.

Les hommes de Luis Enrique se déplacent dans la capitale espagnole pour affronter l’Atlético Madrid, pour le compte de la 24ème journée de Liga. Un match à ne pas négliger et encore moins à perdre pour les Catalans, si ces derniers veulent toujours rester dans la course au championnat. La défaite du Real Madrid face à Valence en début de semaine devrait re-motiver les troupes. Bonne nouvelle du côté de l’Atlético puisque l’Uruguayen Godin, a reçu samedi l’accord médical et sera de retour, titulaire en défense. Du côté de Barcelone, Mascherano et l’ancien colchonero Arda Turan n’ont pas voyagé avec le groupe, tous les deux blessés.

Par ailleurs, cette rencontre risque d’être riche en occasions puisque l’animation offensive sera bel et bien au rendez-vous avec le trio de la MSN qui affrontera la doublette française Gameiro-Griezmann.

Le 11 probable de l’Atlético Madrid: Oblak; Filipe Luis, Godin Savic, Vrsaliko; Koke, Gabi; Carrasco, Saul; Gameiro, Griezmann.

Le 11 probable du FC Barcelone : Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Iniesta, Busquets, Rakitic, Messi, Suarez, Neymar.