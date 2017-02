Atlético Madrid v Barça, 1-2 : Les Blaugranas ont montré un tout autre visage !

C’était un match de Gala ce mercredi soir à Vicente Calderon ! Le FC Barcelone s’est imposé 1-2 face à l’Atlético Madrid pour le compte des demi-finales aller de Copa del Rey. Les Blaugranas ont montré un tout autre visage, après avoir été tenus en échec face au Betis (1-1) le week-end dernier.

Luis Suarez ouvrait le score seulement après sept minutes de jeu. Mascherano récupérait le ballon dans l’entrejeu et trouvait directement l’attaquant uruguayen devant lui (7e, 0-1). Un but qui permettait de rythmer la rencontre et notamment la première période entièrement dominée par les Catalans. Messi n’a pas perdu de temps pour creuser l’écart face aux colchoneros et permettre aux siens de mettre un pied en finale juste avant la pause. L’Argentin décalait Rakitic mais le Croate rejouait avec son coéquipier à l’entrée de la surface. La Pulga à l’aide de son pied gauche, arme un missile permettant de projetter le cuir dans les filets, à l’aide du poteau (33e, 0-2)

La seconde période a été rojiblanca. Griezmann réduisait le score pour l’Atlético Madrid sur un long ballon de Gabi. Godin trouvait l’international français au second poteau qui n’avait plus qu’à pousser le ballon de la tête au fond des filets (59e, 1-2). Les hommes de Diego Simeone se sont montrés plus dominateurs en fin de rencontre, tout en faisant peur aux blaugranas qui ont été déstabilisés par la suite. Les supporters de l’Atlético donnaient le ton à Calderon avec des encouragements accompagnée d’une magnifique ambiance. Le Barça a réalisé un bon score à l’extérieur mais devra assurer ses arrières lors du retour au Camp Nou dans quelques jours sans la MSN au complet. En effet, sur une faute Neymar a été sanctionné par un carton jaune, alors qu’il était en sursis après en avoir totalisé trois dans la compétition. L’attaquant brésilien dans un duel aérien, a laissé traîner son bras face à Juanfran qui lui a coûté le match retour.