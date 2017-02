Atlético Madrid : United dément tout accord avec Griezmann

Depuis janvier, les spéculations ne cessent de fleurir au sujet de l’avenir d’Antoine Griezmann. L’attaquant français aurait un accord verbal avec Manchester United et signerait dès l’été prochain en Angleterre selon plusieurs sources espagnoles et notamment Yahoo France.

Mais selon Mundo Deportivo, Manchester United aurait démenti l’information à plusieurs médias anglais tels que le Daily Mail ou encore The Sun qui citent des sources internes du club. Ces derniers auraient déclaré qu’il n’existait aucun accord puisque l’Atlético Madrid ne négociera pas et les Reds devront débourser 100 millions d’euros pour l’attaquant colchonero, soit le montant de sa clause libératoire. Ce qui est certain, c’est que José Mourinho est bel et bien intéressé par le leader rojiblanco.