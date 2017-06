Atletico : Lucas Hernandez relâché après détention

Quand ce n’est pas Lucas Hernandez, c’est son frère Theo, qui a des problèmes avec la justice. Mardi soir, le défenseur de l’Atletico Madrid a été convoqué au commissariat et a été relâché vers 22 heures selon Marca.

La raison? Après les faits de violence qui remontent à quelques mois avec son ex-copine, le juge avait ordonné au joueur de ne plus l’approcher d’un périmètre de 500 mètres, alors que ce dernier a passé ses vacances avec elle, rompant l’accord à l’aéroport de Madrid. Le français est de nouveau en couple avec Amelia qui avait porté plainte pour coups et blessures en février dernier. Ces derniers en route pour aller aux Bahamas et se réconcilier ont pu s’y rendre mais lors de son retour en Espagne et du contrôle de passeport, Lucas avait été arrêté.