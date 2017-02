Atletico : Lucas Hernandez convoqué face au Barça

Diego Simeone a convoqué Lucas Hernandez pour le match de demi-finale de Copa del Rey face au FC Barcelone. Le jeune défenseur à voyagé avec l’équipe rojiblanco après avoir été accusé lundi dernier de violence envers sa petite amie et peut encourir jusqu’à six mois de prison.

L’Atlético Madrid a fait impasse sur cette affaire et compte sur l’international espoir français, avec notamment Thomas qui est de retour sur la liste après avoir disputé la CAN avec le Ghana. Du côté des blessés: Tiago, Oblak et Augusto sont toujours à l’infirmerie.