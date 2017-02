Atlético : Lucas Hernandez a finalement récolté 31 jours de travaux d’intérêts généraux.

La sentence est tombée pour Lucas Hernandez et son ex petite amie Amelia de la Ossa. Trente et un jours de travaux d’intérêts généraux pour les deux, après s’être accusés mutuellement de violence envers l’autre.

Le procureur a demandé pour le défenseur de l’Atlético Madrid sept mois de prison pour maltraitance et violence conjugale envers sa copine et la concernant également, pour des dommages volontaires causés à la voiture de Lucas. Au final, aucun des deux ne sera jugé pour une peine d’emprisonnement, après les faits qui se sont passés le 3 février dernier.