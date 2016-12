Atlético : Les colchoneros de retour au travail

L’effectif de l’Atlético Madrid a fait son retour mercredi aux entraînements, après une semaine de vacances, sans le brésilien Filipe Luis, qui récupère d’une blessure musculaire et sans Tiago Mendes blessé au genou depuis quelques semaines.

Avec également le forfait de Jan Oblak qui sera absent pendant une durée de deux mois et demi et d’Augusto Fernandez qui souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, Simeone fait en sorte de préparer la Copa del Rey contre le Celta Vigo. Le reste de l’effectif était présent et s’entraînera également ce jeudi avant de partir en Arabie Saoudite disputer un amical contre Al Ittihad dans la ville de Jeddah.