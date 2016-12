Atletico : Les colchoneros assurent leur place en huitièmes

Après la défaite surprise du Bayern Munich à Rostov, l’Atlético Madrid est assuré de terminer premier de son groupe en Ligue des Champions. Les colchoneros se sont imposés 2-0 mercredi soir contre le PSV Eindhoven.

Gameiro et Griezmann se sont montrés dangereux en inscrivant un but chacun et permettait aux siens de remporter les trois points. Pour la dernière phase de poule, l’Atletico Madrid affrontera, leurs dauphins dans ce groupe D, le Bayern Munich qu’ils affronteront pour l”honneur à l’Allianz Arena le 6 décembre prochain.