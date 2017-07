Atlético : Le transfert de Diego Costa est imminent

Le transfert de Diego Costa pour l’Atletico Madrid est imminent selon O Jogo. L’opération avec Chelsea serait pratiquement bouclée et l’officialisation pourrait se faire jeudi. Les négociations ont accéléré ces derniers jours et l’ancien colchonero a formulé son souhait de revenir dans la capitale espagnole, alors que Conte ne souhaite plus poursuivre avec l’attaquant la saison prochaine.

Diego Simeone souhait également que le joueur des Blues revienne dans l’effectif, après avoir inscrit plus de 20 buts par saison. L’interdiction de transfert empêchera l’attaquant espagnol de rejoindre l’effectif cet été. Il devra se montrer patient et attendre janvier 2018.