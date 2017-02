Atletico : Le procureur maintient la demande de 7 mois de prison pour Lucas Hernandez

Lucas Hernandez n’a pas voyagé avec le groupe qui dispute le huitième de finale aller de Ligue des Champions ce mardi soir face au Bayer Leverkusen suite à sa convocation chez le juge. Le défenseur de l’Atlético Madrid et Amelia, son ex-copine ont tous les deux été entendus par le juge pendant près d’une heure et demie pour violences conjugales présumées.

La version de l’international espoir français reste la même, et affirme que cette dernière l’aurait agressé et a également créée plusieurs dommages à sa voiture. De son côté, Amelia affirme que le joueur lui aurait adressé un coup de poing alors qu’elle était avec lui dans la voiture. Le Procureur n’a pas accepté le pacte entre Lucas Hernandez et son ex-compagne, et il y aura bien un procès. De plus, le parquet maintien la demande de sept mois de prisons pour le colchonero ainsi que quatre pour elle. Les deux victimes voulaient annuler les accusations mutuelles et ont même demander d’accomplir des travaux d’intérêts généraux.