Atlético : Griezmann n’est pas transférable

Le président de l’Atlético Madrid Enrique Cerezo, a analysé à deux jours du derby la situation de son club et du nouveau stade ainsi que le futur d’Antoine Griezmann au micro de Onda Cero.

“Je pense qu’il n’existe aucune option pour que Griezmann s’en aille de Madrid ni dans aucune autre équipe”, a déclaré le dirigeant avant de parler du derby : “Le souvenir du plus beau derby était la finale contre le Real Madrid en finale de Copa au Bernabeu”. Concernant le nouveau stade qui devrait voir le jour l’année prochaine Cerezo s’est montré enthousiaste “Le nouveau stade me donne beaucoup d’enthousiasme. L’inauguration sera très belle et c’est un moment très important pour l’atleti”.