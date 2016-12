Atlético : Griezmann en a marre d’être considéré comme l’anti-Benzema

Dans un entretien accordé au Figaro, Antoine Griezmann s’est exprimé sur l’image qu’il renvoie auprès des français depuis quelques temps de gendre idéal : “Mes coéquipiers de l’équipe de France me chambrent souvent avec cette étiquette. Ça m’amuse. Je suis comme ça, je ne me force pas. Même en Espagne, on en rigole. J’aime bien, ça ne me dérange pas”, a-t’il déclaré.

Cependant, sa belle image est également renvoyée à celle d’anti-Benzema, ce qui agace fortement l’attaquant de l’Atlético Madrid : “Ça m’agace d’être présenté comme l’anti-Benzema. Je n’aime pas trop parce que ça voudrait dire que c’est quelqu’un d’horrible “.Cela fait désormais plus d’un an que Benzema a été mis à l’écart des Bleus, à cause de la fameuse affaire de la sextape: “ C’est un grand joueur, affirme le colchonero. Sur le terrain, on se trouvait facilement. Quand je jouais à droite, j’aimais rentrer dans l’axe pour le rechercher. C’était vraiment un plaisir de jouer avec lui”.