Atlético : Griezmann aurait donné son accord à Manchester United

Griezmann pourrait retrouver son coéquipier des Bleus à Manchester United, Paul Pogba. Le média britannique The Independent a révélé que le club des Red Devils s’intéresse à l’attaquant de l’Atletico Madrid depuis quelques temps et compte passer à l’action l’été prochain.

Les contacts seraient nettement plus avancés puisqu’il serait question d’un accord verbal entre le joueur et Manchester United qui ont déjà négocié son salaire (13 millions d’euros) et le numéro du maillot qu’il vêtira là bas. Cependant, les colchoneros ne sont pas disposés à vendre leur attaquant et à n’importe quel prix. Il faudra donc lever la clause qui est fixée à hauteur de 100 millions d’euros pour s’attacher les services de ce dernier.

D’autres rumeurs provenant des médias espagnols indiquent que cela pourrait également permettre un retour de Diego Costa dans la capitale espagnole, qui est au centre des polémiques en Angleterre depuis ces derniers jours.