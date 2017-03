Atletico : Gameiro, Moya et Gaitan blessés

Trois joueurs de l’Atlético Madrid ont été soumis à la Clinique Fremap de Majadahonda ce jeudi. Le gardien de but Moya, Gameiro ainsi que Gaitan ont reçu de très mauvaises nouvelles. L’attaquant français était sorti sur blessure lors du choc contre l’Espagne et l’IRM a confirmé une tendinite à l’adducteur du muscle gauche.

L’Argentin Gaitan quant à lui, souffre d’une arthrite du premier doigt de pied droit et doit réaliser un traitement de physiothérapie et de réhabilitation. Le portier colochonero lui souffre d’une lésion musculaire de grade II au biceps fémoral du muscle gauche et devra subir le même traitement que son coéquipier.