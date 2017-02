Atletico : Gameiro ennuyé par son changement

L’attaquant de l’Atletico Madrid Kevin Gameiro a révélé son ennuie et sa frustration sur son changement lors de la rencontre contre le Bayer Leverkusen, mardi soir, pour le compte des huitièmes de finales aller de Ligue des Champions.

L’international français qui a inscrit un but sur penalty et délivré une passe décisive à son compatriote Antoine Griezmann, a réalisé un très bon match. “Quand vous faites un bon match, vous voulez le disputer en entier”, a déclaré le joueur colchonero en zone mixte après la victoire 4-2.

“J’étais un peu ennuyé mais le plus important c’est que l’équipe a gagné le match. Le boss décide qui entre et qui sort. Je me sens très bien physiquement et mentalement. On a fait un grand match ce soir”, a ajouté l’ancien sévillan.