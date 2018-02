Atletico : Diego Godin perd trois dents

Lors d’un match très riche en intensité, l’Atletico Madrid s’est imposé 1-0 contre Valence et conserve sa deuxième place.

Cette grande affiche a été marquée par le choc de Diego Godin subit par Neto lors de la sortie du portier adverse. Ce dernier rate le ballon et frappe en plein fouet le visage de l’international uruguayen qui était en sang. Pris en charge dans la foulée par les médecins du club, ces derniers ont constaté que le joueur avait perdu trois dents suite au coup de coude du gardien. “Godin souffre d’un traumatisme facial qui a provoqué une fracture dentéo-alvéolaire de 3 dents du maxillaire supérieur“, a expliqué le club dans un communiqué officiel. Un choc qui a également éveillé la colère de Simeone “On va voir si un jour on peut avoir un penalty, parce que si aujourd’hui il n’y en a pas un sur Godin… Ils vont nous tuer un joueur pour qu’il y ait penalty“, a déclaré le technicien colchonero en conférence de presse.