Atletico : Diego Costa marque et se fait expulser

Diego Costa s’est fait expulé à la 68ème minute lors de la rencontre Atletico Madrid – Getafe alors qu’il inscrivait le deuxième but de la rencontre. L’international espagnol a écopé d’un second carton jaune pour avoir célébré son but avec les supporters. Juste avant, le joueur avait donné un coup de coude à Djéné qui lui a valu un premier carton jaune.

Les colchoneros feront appel pour la décision de l’arbitre. Depuis son retour en Espagne, Diego Costa a inscrit deux buts en deux matchs.