Atlético : Diego Costa a une date de retour

Diego Costa est bientôt de retour sous le maillot de l’Atletico Madrid, très attendu par les supporters de Manzanares. L’international espagnol qui effectue son retour dans le club colchonero après son étape à Chelsea sera de retour les terrains espagnols dès le 3 janvier contre Lleida pour le compte des huitième de finales aller de Copa del Rey.

L’interdiction de transfert du club madrilène prend effet dès le 1er janvier et ce dernier sera enfin autorisé à jouer, tout comme Vitolo recruté également par l’Atletico, avant d’avoir été prêté à Las Palmas pendant six mois. Deux renforts de luxe qui attendaient cette date avec impatience pour disputer leurs premiers matchs sous les ordres de Diego Simeone. L’attaquant de Chelsea est resté lui près de sept mois sans jouer de match officiel et s’est entraîné dur pour revenir plus fort. Plus qu’une vingtaine de jours à attendre..