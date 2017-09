Atlético : Diego Costa a fait ses adieux en Angleterre

L’incertitude planait depuis moment quant au retour de Diego Costa à l’atletico Madrid. Selon Marca, un terrain d’entente aurait enfin été trouve entre Chelsea et le club madrilène. Le joueur aurait même fait ses adieux à ses amis et coéquipiers avant de voyager à Madrid et revenir sur le terrain à partir de janvier. e

Le joueur aurait passé sa visite médicale dans la journée et l’officialisation devrait se faire un peu plus tard. Les supporters colchoneros se sont montrés très enthousiastes et pressés que leur attaquant revienne cette fois-ci, au Wanda Metropolitano, tout comme Diego Simeone qui voulait tant récupérer son joueur clé.