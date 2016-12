Atlético : Cavani “Il y a eu des contacts avec le club”

Interrogé par la radio espagnole Onda Cero en fin de match, Edinson Cavani a admis avoir eu des contacts cet été avec l’Atletico Madrid.

“Ce fut proche, certes, mais souvent les choses sont exagérées ou disproportionnées. Il y a eu des possibilités que je rejoigne l’Atletico mais la réalité est que j’ai un contrat avec le PSG et, comme je l’ai déjà dit plusieurs fois, je vais le respecter jusqu’au dernier jour. Je vais défendre ce maillot comme si j’avais été supporter du PSG toute ma vie. Il faut continuer de travailler et faire le meilleur pour ce club, ensuite, dans le foot, on ne sait jamais. Aujourd’hui tu es là et demain, on ne sait pas. Nous sommes bien et l’équipe s’améliore et grandit”.