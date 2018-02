Atletico : Carrasco signe en Chine

Yannick Carrasco a quitté l’Atlético Madrid, pour rejoindre le Dalian Yifang en Chine, club partenaire de l’entité madrilène. Le milieu de terrain offensif âgé de 24 ans s’est justifié quant à son choix de quitter l’Europe prématurément. Cette décision en a surpris plus d’un.

Voici les motivations du départ de l’international belge expliqué dans un communiqué officiel: “J’ai décidé de quitter l’Atlético Madrid pour une démarrer une nouvelle aventure avec le Dalian Yifang. Le projet sportif du groupe Wanda, partenaire de l’Atlético, m’a convaincu, explique-t-il. “C’est ce qui a motivé ma décision. Le championnat chinois est en plein essor, les conditions de travail y sont excellentes, les infrastructures sont modernes et le niveau de jeu s’améliore saison après saison. Au même titre que Hulk, Lavezzi, Capello et bien sûr mon ami Witsel, je vais contribuer au développement du football dans un pays passionné de sport.”Au-delà du sport, qui reste ma priorité, ce pays me donne aussi l’occasion de développer des projets personnels et professionnels qui sont importants pour moi, notamment dans l’e-sport”, a ajouté le joueur.