Athletic : Yeray rechute de son cancer

C’est une nouvelle qui attriste le monde du football. Yeray Alvarez a rechuté de sa tumeur contractée il y a quelques temps aux testicules, après avoir réalisé des radios. Le défenseur de l’Athletic Club a reçu un soutien de la part de tous les joueurs, clubs et même de la fédération espagnole pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Si le basque avait réussi à surpasser son cancer après avoir été opéré, il devra aujourd’hui renoncer à l’Euro 2017 des Espois espagnols pour subir une chimiothérapie. Il s’était absenté pour une durée de trois mois après avoir reçu plusieurs soins, avant de revenir face au FC Barcelone.

« Lors d’un contrôle radiologique, il a été détecté une anomalie (adénopathie) qui doit être traitée et le joueur débutera dans les prochains jours un traitement complémentaire (chimiothérapie) recommandé par les spécialistes », a publié son club de l’Athletic Bilbaopar le biais d’un communiqué officiel. “Le joueur quittera ce mardi 13 juin le rassemblement de la sélection. Son temps d’absence estimé sera d’environ trois mois “.

« Quand tu crois l’avoir vaincu, il se relève et il te frappe à nouveau. Mais soyez tranquille, ce combat, je vais le gagner », a écrit le jeune espagnol dans un message publié sur son compte instagram. “Si je dois vaincre à nouveau, je le ferai, et je me relèverai mille et une fois”.