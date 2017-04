Athletic : Valverde ne devrait pas poursuivre à Bilbao

Selon Mundo Deportivo, le technicien de l’Athletic Bilbao Ernesto Valverde ne devrait pas poursuivre au Pays-Basque la saison prochaine. Le quotidien catalan informe que ce dernier aurait déjà communiqué sa décision à la direction. Le coach basque est conscient que c’est le moment opportun pour s’en aller, notamment avec l’intérêt du FC Barcelone, toujours à la recherche du successeur de Luis Enrique la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, l’intérêt du FC Barcelone pour Ernesto Valverde existe bel et bien. Le club catalan aurait contacté une nouvelle fois le coach pour lui présenter une offre formelle. Quelques années plus tôt, ce dernier avait refusé une offre en provenance du Real Madrid, lorsque Rafa Benitez allait être limogé. Reste à savoir si l’Athletic Bilbao communiquera à ce sujet dans les prochains jours.