Athletic v Real Madrid, 0-0 : Les madrilènes accrochés à San Mamés

Le Real Madrid n’a pas pu profiter du match nul concédé par le FC Barcelone plus tôt dans l’après-midi face au Celta Vigo (2-2) afin de rattraper son retard sur le leader. En effet, les hommes de Zinedine Zidane ont été accrochés ce samedi soir face à l’Athletic Club au stade de San Mamés (0-0), pour le compte de la 14ème journée de Liga.

Le technicien français avait opté pour une attaque avec Benzema, Ronaldo et Isco, puisque Bale a rechuté il y a quelques jours après avoir disputé le match de Coupe contre Fuenlabrada tandis que les basques avaient opté pour un 4-2-3-1. Les deux équipes n’ont pas démérité des deux côtés en se procurant de multiples occasions en première mi-temps mais laa réussite a manqué ce soir pour les madrilènes et les basques, tous les deux au même niveau. En seconde période, le rythme fût saccadé par de nombreuses fautes alors que Sergio Ramos déjà averti lors de la rencontre écopait d’un second carton quelques minutes avant le coup de sifflet final, laissant les siens terminer à dix (86e). Ainsi, le Real Madrid a achevé la rencontre en laissant filer deux points précieux et creuse son retard sur le leader et son dauphin, Valence.