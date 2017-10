Athletic v Barça (20h45) : Retrouvailles à San Mamés

Ce sera bien plus qu’un match pour le retour d’Ernesto Valverde à Bilbao, en tant qu’entraîneur du FC Barcelone désormais. Les basques de l’Athletic reçoivent les Catalans à San Mamés ce soir, pour le compte de la dixième journée de Liga. Un match spécial pour l’ancien technicien de l’Athletic.

Il est toujours difficile d’aller chercher les trois points à San Mamés. Leader du championnat, le FC Barcelone ne veut pas perdre sa place et poursuivre sur sa belle lancée. Cependant, Valverde devra se passer de la présence de deux piliers : Iniesta et Mascherano blessés. Les basques tenteront d’accrocher ce soir l’Ogre catalan et ces derniers devront s’en méfier.

Le 11 probable de l’Athletic: Kepa; Lekue, Nunez, Laporte, Saborit; San José, Raul Garcia, Iturraspe; Cordoba, Aduriz, Williams.

Le 11 probable du FC Barcelone : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Paulinho, Busquets, Iniesta, Rakitic; Messi, Suarez, Sergi Roberto.