Athletic v Barça, 2-1 : Une succès héroïque !

C’est un match qui a pratiquement viré au combat. Le FC Barcelone se déplaçait à Bilbao pour le compte des huitièmes de finale aller de Copa del Rey et s’inclinait 2-1 face aux basques. Finalement titularisé, Ter Stegen était présent dans les filets avec la présence de Jordi Alba, Umtiti, Piqué et Sergi Roberto qui occupaient le secteur défensif.

Aduriz ouvrait le score après 25 minutes de jeu (25e, 1-0), suivi du jeune attaquant Inaki Williams (28e, 2-0) quelques minutes plus tard, et permettaient tout deux à l’Athletic de prendre l’avantage dans cette première période. Une première mi-temps qui a viré au carnage après les nombreuses agressions des basques sur les blaugranas dont un coup volontaire d’Aduriz porté sur Samuel Umtiti. Dans la foulée, un penalty de Neymar non sifflé dans la surface de réparation qui a grandement agacé les joueurs du Barça, dont quatre qui ont pris un carton jaune pour contestation : Iniesta, Busquets, Umtiti, Busquets. Le match était riche en intensité mais surtout sous tension malgré la belle ambiance à San Mames.

Messi délivrait ses coéquipiers en seconde période (52e, 2-1), et calmait les tensions pendant un court temps. L’ancien colchonero Raul Garcia n’a pas su se tenir une nouvelle fois envers Neymar et écopait d’une première expulsion du côté des basques suite à un deuxième carton jaune (74e). Six minutes plus tard, son coéquipier Iturraspe le rejoignait sur le banc, laissant leur équipe terminer à neuf la rencontre. Malgré l’entrée de Paco Alcacer dans le temps additionnel à la place de Samuel Umtiti pour dynamiser le secteur offensif, les hommes de Luis Enrique ont manqué une occasion en or lors d’une dernière action devant les buts.

Ainsi, le FC Barcelone rentre bredouille mais avec tout de même la satisfaction d’avoir marqué à l’extérieur. Le retour au Camp Nou redonnera plus de confiance aux catalans