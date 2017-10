Athletic v Barça, 0-2 : Un grand Messi, les Catalans restent leaders !

Leader. Le FC Barcelone conserve son titre de premier du championnat après dix journées, et prend quatre points d’avance devant Valence qui réalise également une bonne entame cette saison. Les hommes d’Ernesto Valverde se sont imposés 2-0 à San Mamés grâce à un grand Messi et un Ter Stegen imparable dans les buts.

L’attaquant argentin ouvrait le score bien servi par Alba sur son côté gauche qui reprenait le cuir en pleine course et trouvait la faille sous le flanc de Kepa (37e, 1-0). Messi inscrivait sa douzième réalisation de la saison et conserve le statut de meilleur buteur de la Liga. Les Basques ne se sont pas laissés abattre lors de la encontre notamment avec une tête dangereuse de Rasl Garcia et plusieurs interventions d’Aduriz et Williams confrontés à une muraille, appelée Ter Stegen. Les Catalans creusaient l’écart juste avant le coup de sifflet final dans le temps additionnel grâce à un but de Paulinho sur un magnifique contre mené par Messi. Ce dernier progressait dans l’axe avant de décaler Suarez sur sa gauche pour un tir placé dans la surface. Kepa s’interpose mais le brésilien à l’affût, surgit côté opposé pour conclure le travail (93e, 2-0).

Le FC Barcelone poursuit sur sa belle lancée, avant de se déplacer en Grèce à Athènes mardi prochain pour affronter l’Olympiakos Pirée pour la quatrième journée de Ligue des Champions.