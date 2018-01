Athletic : Laporte à Manchester City, c’est acté

Aymeric Laporte devrait être prochainement le nouveau joueur de Manchester City. Des émissaires du club britannique auraient déposé le chèque de 65 millions d’euros à la LFP pour payer la clause de libération du défenseur de l’Athletic Club.

Le joueur français devrait voyager à Manchester et être présenté mardi dans son nouveau club. Il devrait être disponible pour joueur en fin de semaine face à Burnley. L’officialisation du joueur devrait se faire dans les prochaines heures, et ce dernier deviendra le défenseur le plus cher de l’histoire.