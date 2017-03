Argentine : Messi pourrait être sanctionné pour insultes envers l’arbitre

Leo Messi pourrait manquer la rencontre contre la Bolivie ce mardi puisque la FIFA a constaté des insultes du joueurs argentin, envers l’arbitre lors du match contre le Chili. Ce dernier, aurait ouvert une procédure disciplinaire et le capitaine de l’Albiceleste pourrait être suspendu.

L’investigation a commencé lundi après-midi lorsque l’AFA a été notifiée par une lettre de la Commission disciplinaire qui indique dans le rapport que l’attaquant blaugrana aurait utilisé un langage “offensif, grossier et obscène”. Selon le quotidien AS, Messi pourrait manquer entre 2 et 4 matchs et empêcher l’Argentin de disputer les rencontres contre la Bolivie ce mardi, et l’Uruguay le 31 août prochain. Si ce dernier écope de 4 matchs, il ne jouera pas face au Venezuela (5 septembre), ni contre le Pérou (5 octobre).