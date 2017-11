Argentine : La promesse de Messi au Mondial

Lionel Messi s’est engagé à faire une promesse à la chaîne argentine de TyC Sports s’il remporte la Coupe du Monde 2018 en Russie.

S’il tenait à soulever le trophée tant convoité, ce dernier n’hésitera pas à effectuer un pèlerinage de sa ville natale de Rosario à San Nicolas de los Arroyos et sa statue de Notre-Dame du Rosaire. Un pèlerinage de 70 kilomètres et plus de 14 heures de marche. Une marche qui ne sera pas solitaire puisqu’il sera accompagné de milliers de compatriotes qui devraient l’accompagner sur la route.