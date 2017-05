Argentine : La FIFA annule la sanction de Messi

L’Argentin a déjà accompli un match de sanction et devait effectuer les trois prochaines avec une amende à régler. L’appel effectué par le joueur blaugrana et l’AFA a finalement fonctionné et donné raison à l’attaquant qui avait déclaré n’avoir jamais insulté l’arbitre. Une nouvelle importante pour l’Albiceleste qui se trouve dans une très mauvaise posture pour les qualifications au Mondial de la zone Amérique du Sud.