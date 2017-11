Apoel v Real Madrid, 0-6 : Les madrilènes se baladent !

Festival de buts à Chypre. Le Real Madrid s’est imposé 6-0 contre l’Apoel Nicosie ce mardi soir, pour la quatrième journée de poules en Ligue des Champions. Une victoire qui fait du bien pour les merengues qui occupent la seconde place du groupe H, derrière Tottenham.

Après un premier quart d’heure dominé par les merengues, Modric ouvrait le score pour Real Madrid . Le milieu de terrain reprenait le cuir de volée et ce dernier terminait au fond des filets (23e, 0-1). Quelques minutes plus tard, c’est Benzema qui s’illustrait. A la suite d’un jeu en triangle entre Kroos, Ronaldo et Benzema, l’international allemand lança le Français dans la profondeur. Seul face à Perez, le numéro 9 ne tremblait pas et remportait son duel en inscrivant le deuxième but de la rencontre (39e, 0-2). Le festival ne faisait que commencer puisque Nacho pour le cuir après une déviation d’un ballon envoyé par Varane (41e, 0-3). Un but qui permettait aux hommes de Zinedine Zidane de creuser l’écart mais aussi de confirmer sa qualification en huitièmes de finales de Ligue des Champions. Juste avant la pause, Benzema récidivait et inscrivait un doublé, à la suite d’un contre bien mené par Kroos (45e, 0-4).

Le Real Madrid a su faire le break dès la première période grâce à un score déjà lourd, que le chypriotes n’ont pas su réduire. Quelques minutes avant la reprise, Cristiano Ronaldo infligeait la manita, à la réception d’un centre de Marcelo (49e, 0-5). L’international portugais a eu droit également à son doublé dans la foulée sur un ballon pied frappé en pivot dans le but vide, bien anticipé. Cristiano inscrivait son huitième but en Ligue des Champions cette saison (54e, 0-6). La casa blanca a réalisé une belle démonstration ce soir et assure sa qualification à l’étape suivante. Ainsi, les madrilènes qui sont sur une mauvaise dynamique, rentrent à Madrid tout sourires avec l’ambition de reprendre le championnat en main !