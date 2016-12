Angleterre v Espagne, 2-2 : Isco le sauveur !

L’Espagne a arraché le match nul (2-2) ce mardi soir à Wembley contre l’Angleterre, lors d’un match amical. Si la rencontre a mal été entamée, elle s’est tout de même bien achevée pour les hommes de Julen Lopetegui qui n’ont pas joué leur meilleur match néanmoins.

Lallana et Vardy ont permis aux Anglais de dominer cette première période grâce à un penalty transformé (8e, 1-0) pour le premier et un but du joueur de Leicester après la reprise (48e, 2-0). Un sublime but de Iago Aspas qui a été convoqué pour la première fois avec la Roja a permis aux siens de rattraper son retard en fin de rencontre (89e, 2-1), mais aussi une égalisation d’Isco dans les arrêts de jeu a permis à Isco de sauver l’Espagne avec ce score (95e, 2-2) pour ce dernier match de trêve internationale.