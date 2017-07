Amical : Real Madrid 2-3 Barça, Un match de folie !

Le FC Barcelone s’est imposé 3-2 contre le Real Madrid, pour le compte de l’International Champions Cup à Miami. Un match toujours aussi intense et aux exigences élevées même en pré-saison, avec la présence de 66 104 spectateurs au Hard Rock Stadium. Valverde et Zidane ont aligné leurs meilleurs hommes malgré l’absence de Cristiano et Kroos, blessé. Le FC Barcelone reste en bonne posture en remportant ses trois maths amicaux, signe de victoire de l’International Champions Cup, et a dominé son grand rival madrilène.

Du coté des blaugranas, Messi, Rakitic et Piqué ont marqué tandis qu’à Madrid Kovacic et Asensio ont pris par également au festival.