Amical : Juventus 1 – 2 Barça, Neymar brille à nouveau

C’était le premier match et premier test pour le nouveau technicien du FC Barcelone, Ernesto Valverde. Le Barça affrontait la Juventus en tournée de pré-saison à New-York et s’imposait 2-1 par une brillante prestation du brésilien.

Lors de cette rencontre, tous les yeux étaient rivés sur un seul joueur, Neymar. Depuis quelques jours, toute la toile s’agite quant à un accord qui aurait été signé avec le PSG qui voudrait lever la clause de 222 millions d’euros du joueur. L’attaquant brésilien a inscrit un doublé et les supporters attendaient que ce dernier ne célèbre son doublé, en embrassant l’écusson, raté. La star blaugrana n’a toujours pas démenti les rumeurs, ni fait taire les médias. Aux dernières nouvelles, Neymar hésiterait puisque Gérard Piqué aurait tenu une discussion avec son coéquipier afin de lui demander de poursuivre en Catalogne. De l’autre côté, le père du joueur a déjà conclu un accord avec le club Parisien prêt à débourser une somme astronomique. La situation reste toujours floue et compliquée pour ce dernier, qui ne sait plus où donner de la tête. Ce qui est certain, c’est que Neymar est heureux à Barcelone et n’a jamais envisagé un départ cet été.. la pression de son paternel? Ses coéquipiers affirment qu’il serait plus proche de rester que de partir à Paris.