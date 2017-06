Amical : Espagne v Colombie, Un premier test pour la Roja

Les vacances n’ont pas encore commencé pour certains, puisque l’aventure se poursuit en sélection. La Roja affrontera ce mercredi soir la Colombie (21h30), au stade de Murcia pour le compte d’un match amical, qui aura des allures de test pour les hommes de Julen Lopetegui.

Un test de taille avant que les espagnols n’affrontent la Macédoine dimanche prochain, pour les qualifications du Mondial en Russie. Du côté de la Colombie, les hommes de Pekerman occupent actuellement la cinquième place du classement de la FIFA, en conservant une bonne forme, notamment offensivement avec la présence de Falcao, Bacca ou encore James. Les madrilènes Ramos, Carvajal et Isco, qui viennent de remporter la Duodécimal disposent d’un temps de repos supplémentaire et intégreront le groupe jeudi prochain. De Gea quant à lui ne s’est pas entraîné à cause d’une gastro-entérite, tandis que Thiago a ressenti des douleurs au genou.

Le 11 probable de l’Espagne: Reina; Azpilicueta, Piqué, Nacho, Alba; Busquets, Koke, Iniesta; Vitolo, Diego Costa, Silva.

Le 11 probable de la Colombie: Ospina; Arias, D.Sanchez, Zapata, Armero; James, Sanchez, Barrios, Cuadrado; Falcao, Teo Guttierez.