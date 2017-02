Amical : Clasico confirmé le 29 juillet à Miami

Les Américains peuvent se réjouir ! Il y aura bel et bien un Clasico à Miami le 29 juillet prochain lors de la pré-saison 2018-18. Le quotidien Mundo Deportivo et la radio RAC1 viennent de confirmer le rendez-vous tant attendu par les américains.

La tournée du FC Barcelone débutera le 22 juillet à New York contre la Juventus et se poursuivra à Washington contre Manchester United le 25, avant de s’achever avec le Clasico en Floride le 29. Plusieurs joueurs devraient manquer la rencontre suite à la Coupe des Confédérations qui se déroulera en Russie entre le 17 juin et le 2 juillet. L’Espagne, la France, l’Argentine, le Brésil ainsi que l’Uruguay ne la disputeront pas, alors que le Portugal et l’Allemagne oui. Ainsi la présence de Cristiano Ronaldo, Pepe, Coentrao, Kroos, André Gomes et Ter Stegen dépendra des vacances négociés avec leurs clubs respectifs.