Amical : Barça v Real Madrid (2h) : Un Clasico pour mieux se préparer

Jour de match ! Le FC Barcelone et le Real Madrid sont actuellement à Miami pour disputer leur premier Clasico de la saison 107/18 en amical. Ce sera la première bataille pour les deux formations qui s’affronteront de nouveau lors d’une double confrontation en Supercopa, match officiel.

Le Clasico à Miami est juste une folie puisque le prix des places va de 172 à 1282 euros et sont toutes vendues. Ce sera sous une ambiance magique que les géants espagnols s’adonneront au Hard Rock Stadium de Miami. En tournée aux Etats-Unis, les blaugranas et merengues ont reçu des applaudissements de milliers de fans dont ils sont allés à la rencontre. Valverde et Zinedine Zidane ont ainsi prévu d’aligner leurs meilleurs hommes, à l’approche de l’entame des compétitions.

Le 11 probable du FC Barcelone : Cillessen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Iniesta, Busquets, Rakitic;Messi Suarez, Neymar.

Le 11 probable du Real Madrid : Keylor; Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Isco, Modric; Bale, Benzema, Lucas Vazquez.