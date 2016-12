Amical : Al Ahli v Barça, 3-5 : Un festival de buts !

Le Barça s’est imposé 5-3 contre Al Ahli, pour le compte d’un match amical au Qatar avec tout l’effectif. Les blaugranas ont même reçu la visite de leur ancienne légende, Xavi, qui prend sa retraite là-bas.

Suarez , n’a pas perdu du temps. L’attaquant uruguayen a ouvert le score après huit minutes de jeu (8e, 0-1), dans la foulée, Messi le suivait deux minutes après (10e, 2-0). Ce n’est pas fini puisque la MSN était en très grande forme. Neymar inscrivait le troisième but quelques minutes plus tard (13e, 0-3). Les hommes de Luis Enrique pensaient plier la rencontre après seulement un quart d’heure de jeu et a effectué plusieurs changements avant la pause. En seconde période, les Qataris ont inscrit un penalty (48e, 1-3), et permettaient de réduire le score. Paco Alcacer a pu inscrire son premier but non officiel sous le maillot du Barça sur une passe de Rakitic (50e, 1-4). Rafinha projetait le cinquième but dans les filets sans difficulté (53e, 1-5).

Assiri a trouvé une solution et inscrivait le deuxième but pour Al Ahli (2-4). Le Qatari a pu se donner en spectacle puisqu’il a eu droit à son doublé (3-5). Si le match a bien été entamé et d’ores et déjà plié par les blaugranas, la fin de rencontre fut plus rude pour ces derniers. Par ailleurs, le Barça devra préparer le derby qui aura lieu contre l’Espanyol dimanche prochain.