Alavés v Real Madrid : 1-2 : Les merengues remontent à la surface

Trois points précieux à Mendizorroza ce samedi pour le Real Madrid. Les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés avec difficulté 2-1 contre Alavés, pour le compte de la sixième journée de Liga. Après la défaite d’il y a quelques jours contre le Bétis 1-0 à Santiago Bernabéu, les merengues devaient gagner absolument cette rencontre, avec déjà sept points de retard sur le leader.

Titularisé face aux Basques, Ceballos ouvrait le score pour Real Madrid après dix minutes de jeu (1-0). Parfaitement démarqué, l’attaquant est servi dans la surface et sa frappe à ras de terre, côté gauche et prend à contre pied Pacheco. Avec l’absence de Marcelo et Theo Hernandez sur le côté gauche, c’était Nacho qui était présent. Sur une magnifique action de la part du Deportivo et Lancé dans la profondeur, côté droit, Munir adresse un centre parfait en direction de Manu qui catapulte une tête puissante, imparable pour Navas ! Les Basques répondent aux merengues juste avant la pause (40e, 1-1). Cependant, ces derniers ont eu le temps de répliquer avec le coup de sifflet de l’arbitre. Ceballos double la mise pour Madrid ! Trouvé en retrait dans la surface, le milieu de terrain reprend le cuir, en première intention, et trompe Pacheco à nouveau (43e, 1-2).

Avec cette victoire, le Real peut se préparer à affronter Dortmund dans quelques jours, pour le compte des phases de poules de Ligue des Champions.