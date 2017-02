Alavés v Barça (16h15) : Une finale avant l’heure

Le calendrier en a décidé ainsi. Seulement trois jours après que l’affiche de finale de Copa del Rey ait été connue, le FC Barcelone se déplace à Mendizorroza pour affronter Alavés. C’est une finale avant l’heure puisque ces deux dernières formations se rencontreront une nouvelle fois le 27 mai prochain dans une rencontre qui s’avérera beaucoup plus intense.

Les hommes de Luis Enrique espèrent ramener les trois points à la maison et mettre la pression sur leur rival madrilène, qui compte deux matchs de retard. Le technicien asturien devra bien gérer son effectif, trois jours avant d’affronter le PSG, pour le compte des huitièmes de finales aller de Ligue des Champions et effectuera quelques rotations. Gérard Piqué a été mis au repos et Arda Turan n’a pas voyagé avec ses coéquipiers suite à une surcharge du muscle, tout comme Rafinha et Mascherano qui sont à l’infirmerie. Les basques s’étaient imposés au Camp Nou en première partie de saison 1-0 et comptent faire tomber une nouvelle fois l’ogre catalan.

Le 11 probable du FC Barcelone : Ter Stegen; Aleix Vidal, Umtiti, Mathieu, Alba; Denis, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar.

Le 11 probable du Deportivo Alavés: Pacheco; Kiko Femenina, Laguardia, Feudal, Theo Hernandez; Ibai Gomez, Manu, Marcos Llorente, Camarasa, Deyverson