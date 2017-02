Alavés v Barça, 0-6 : La MSN au rendez-vous, festival de buts à Vitoria !

Avant la grande finale de Copa del Rey qui se disputera le 27 mai 2017 entre le FC Barcelone et le Deportivo Alavés, les blaugranas se sont imposés largement ce samedi après-midi (0-6) à Vitoria face aux Basques.

En ayant effectué plusieurs rotations, Luis Enrique a opté pour une défense à 90% française avec Mathieu, Umtiti et Digne. L’international espagnol Gérard Piqué avait été laissé au repos avant les huitièmes de finales retour de Ligue des Champions le 14 février prochain contre le PSG. Luis Suarez a ouvert le score sur un centre d’Aleix Vidal et permettait aux blaugranas de prendre l’avantage en première période (37e, 0-1). Avant la pause, Theo Hernandez perdait le ballon, bien récupéré par l’uruguayen qui dédoublait avec Messi. Le portier basque sortait de son but et Neymar en profitait pour inscrire le deuxième (40e, 0-2).

En deuxième période Sergio Busquets écopait d’un carton jaune pour avoir joué un coup franc sans autorisation de l’arbitre et sera suspendu pour le prochain match de Liga. Dans la foulée, Messi inscrivait le troisième but sur un une deux avec Suarez (59e, 0-3). Les Basques ont eu beaucoup de difficultés à gérer leur défense face à l’attaque des catalans qui s’est montrée plus créative avec le trio de la MSN ce samedi. Rien n’allait ce samedi pour les Basques car ces derniers ont offert le quatrième but à leur adversaire. Alexis contrait le ballon dans les filets par inadvertance (63e, 0-4). Le festival de buts ne s’arrêtait pas la. Rakitic enroulait un superbe tir puissant qui terminait dans la lucarne opposé (65e, 0-5). Deux minutes plus tard, l’attaquant uruguayen s’offrait un doublé d’une reprise puissante (67e, 0-6)

En fin de rencontre, Theo Hernandez effectuait une mauvaise entrée sur le latéral droit blaugrana Aleix Vidal qui s’est gravement blessé au genou, évacué sur une civière, au bord des larmes. Après sa gravissime faute, le défenseur français a été remplacé dans la foulée par Raul Garcia Carnero, qui a montré son mécontentement en donnant un coup de pied sur le siège des remplaçants (89e). En empochant ces trois précieux points, le FC Barcelone met ainsi la pression sur son adversaire madrilène qui joue un peu plus tard dans la soirée contre Osasuna.