Alavés v Barça, 0-2 : Doublé de Messi !

Six points avant la trêve ! Le FC Barcelone s’est imposé ce samedi après-midi 2-0 face au Deportivo Alavés au stade Mendizorroza.

Les Blaugranas peuvent se reposer sans problème après avoir remporté leurs deux premières journées de championnat et réalisé une belle entame. La rencontre face aux Basques n’avait pourtant pas très bien démarré. Ernesto Valverde avait opté pour Aleix Vidal au poste d’ailier droit accompagné de Messi et Paco Alcacer ainsi que Sergi Roberto au poste de latéral droit. Après 37 minutes de jeu, le Barça obtenait un penalty suite à une faute de Wakaso sur Sergi Roberto. L’attaquant argentin Leo Messi qui s’est chargé de le tirer, s’est vu stopper son tir par Pacheco ! Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir La Pulga se racheter sur une passe de Jordi Alba (55e, 0-1). Cette ouverture du score avait permis aux blaugranas de se réveiller dans le jeu et de prendre l’avantage alors mis en difficulté lors de la première mi-temps. Messi revenait à la charge une dizaine de minutes plus tard et trompait le portier basque (65e, 2-0). C’était l’occasion de voir Paulinho disputer ses premières minutes sous le maillot blaugrana, alors entré cinq minutes avant le coup de sifflet final (87e).

Grâce à cette victoire, le Barça se projette provisoirement à la première place du classement, en attaquant le match du Real Madrid qui de disputera dimanche soir, contre Valence à Santiago Bernabeu.