Alavés : Enzo Zidane affrontera son père

Aujourd’hui au Deportivo Alavés, Enzo Zidane a reconnu que ce sera un moment rare et spécial d’affronter son père samedi prochain lors de la rencontre face au Real Madrid. Le fils de Zizou a expliqué lors d’une interview accordée au club que “ce sera un match très spécial”. Le Real Madrid cherchera à récupérer des points après la défaite concédée mercredi dernier contre le Bétis (1-0)

“Mon père a toujours été un exemple. C’était un grand footballeur et je me suis toujours identifié à lui”, a déclaré le joueur alavesista avant de revenir sur son transfert: “ Sortir du confort d’être au Real Madrid c’est bien. J’ai la chance d’être à Alavés et c’est important pour un joueur de changer de vie car je n’avais jamais vécu loin de ma famille”, a-t’il expliqué.